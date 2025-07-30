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Maudie: Hayatın Renkleri (Maudie) filminin konusu ne? Maudie: Hayatın Renkleri filminin oyuncuları kim?

Maudie: Hayatın Renkleri (Maudie) filminin konusu ne? Maudie: Hayatın Renkleri filminin oyuncuları kim?

30.07.2025 17:13:00
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Haber Merkezi
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Maudie: Hayatın Renkleri (Maudie) filminin konusu ne? Maudie: Hayatın Renkleri filminin oyuncuları kim?

Maudie: Hayatın Renkleri filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Maudie: Hayatın Renkleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Maudie: Hayatın Renkleri filminin konusu ne? Maudie: Hayatın Renkleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Maudie: Hayatın Renkleri filminin yönetmen koltuğunda Aisling Walsh oturuyor. Filmin senaristliğini Sherry White üstleniyor. Peki, Maudie: Hayatın Renkleri filminin konusu ne? Maudie: Hayatın Renkleri filminin oyuncuları kim? 

MAUDIE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Yeni İskoçyalı bir kadının bir evde hizmetçi olarak çalışırken bir yandan yeteneklerini bileyerek nasıl toplumun sevilen bir figürü haline geldiğini anlatır. 

MAUDIE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ethan Hawke

Sally Hawkins

Kari Matchett

Gabrielle Rose

Zachary Bennett

Billy MacLellan

MAUDIE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Maudie: Hayatın Renkleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

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