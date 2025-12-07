Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuyor. Filmin senaristliğini Rick Jaffa, Amanda Silver, Mark Bomback üstleniyor. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kim?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Karşımızda Caesar (Sezar)'ın liderlik ettiği, genetik olarak evrim geçirmiş, daha zeki ve daha güçlü bir maymunlar topluluğu var. 10 sene önce yayılan ölümcül bir virüs salgınından sağ kalan bir grup insanla yüzleşiyorlar. Dünyanın "kuralları koyan türü" olmak için maymunlar ve insanlar arasında büyük bir savaş başlıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andy Serkis

Jason Clarke

Keri Russell

Kodi Smit-McPhee

Gary Oldman

Judy Greer

Toby Kebbell

Jocko Sims

Enrique Murciano

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.