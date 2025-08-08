Mega Deprem (20.0 Megaquake) filminin konusu ne? Mega Deprem filminin oyuncuları kim?

Mega Deprem filminin yönetmen koltuğunda Jared Cohn oturuyor. Filmin senaristliğini Marc Gottlieb üstleniyor. Peki, Mega Deprem filminin konusu ne? Mega Deprem filminin oyuncuları kim?

MEGA DEPREM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir mega deprem San Francisco'yu tehdit ederken, bir dizi öncü sarsıntı tüm şehri kasıp kavurur. Şimdi, acil servis ve afet uzmanlarından oluşan seçkin bir ekip, beklenen merkez üssünde bir araya geliyor, mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak ve Büyük Olan'ı çarpmadan önce durdurmak için yorulmadan çalışıyor.

MEGA DEPREM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mckenzie Westmore

Grant Bowler

Tyler Christopher

William Baldwin

Tori Griffith

Mica Javier

Jessica DeBonville

MEGA DEPREM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mega Deprem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlendi.