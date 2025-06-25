Meraklı Köfteci filminin yönetmen koltuğunda Ergin Orbey oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil, Erdoğan Tünaş üstleniyor. Peki, Meraklı Köfteci filminin konusu ne? Meraklı Köfteci filminin oyuncuları kim?

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Şaban bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları boşanırsa kızın mirasına konacaklardır. Şaban’ın akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk yapmaları halinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan meraklı köfteci Şaban ise giderek kıza aşık olur.

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Muharrem Gürses

Şevket Altuğ

İhsan Yüce

Sümer Tilmaç

Hulusi Kentmen

Ergin Orbey

Ali Şen

Şeref Çokşeker

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Meraklı Köfteci filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.