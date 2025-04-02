Mevlana dizisi konusu nedir? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı sonrasında dizinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'a TRT Tabii'deki 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi Ali Aydın'dan destek geldi. Peki, Mevlana dizisi konusu nedir? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

Mevlana dizisi konusu nedir? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:17

TRT 1'in Tabii platformunda yayımlanan Mevlana dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, söz konusu dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine dair ayrıntılar...

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor.

Doğduğu toprakları Moğol işgali nedeniyle terk ederek Batı'ya doğru yola çıkan Sufi şair Rumi'nin asıl yolculuğu, yaratıcısıyla daha derin bir bağlantı kurarak hayattaki gerçek amacını öğrenme isteği ve kendini anlama felsefesi olacaktır.

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak, Devrim Özkan, Nilay Deniz, Levent Can, Burak Can, Yusuf Çim, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Gizem Aydın, Can Nergis, Turgay Aydın ve Haluk Piyes gibi birbirinden iddialı isimler yer almaktadır.


Etiketler: #mevlana #Ali Aydın

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