Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:08

Güncelleme: 02.04.2025 - 15:08

Bugün ülke genelinde yapılan boykota destek paylaşımı yapmasının ardından hedef gösterilen, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'a, TRT'nin Tabii platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristi Ali Aydın destek verdi. Peki, Ali Aydın kimdir? Senarist Ali Aydın'ın dizi ve filmleri

ALİ AYDIN KİMDİR?

Ali Aydın, 25 Eylül 1981’de İstanbul’da doğdu. Sinema dünyasına adım atmadan önce Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi eğitimi alan Aydın, video sanatına ilgi duysa da sinema sevgisi kariyerinin oluşmasında baskın geldi. Film setlerinde asistan olarak çalıştı. Ihlamurlar Altında, Canım Ailem ve Yol Arkadaşım gibi dizilerde yardımcı yönetmenlik yaptıktan sonra, 2012’de ilk filmi Küf’ü yazıp yöneterek Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı ödülünü kazandı.

Ardından Kronoloji (2019) ile yönetmenlikte iddiasını sürdürdü. Aynı zamanda Çarpışma, Vatanım Sensin ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde senarist olarak yer aldı.

ALİ AYDIN DİZİLERİ

Mevlana (Senarist)

Çarpışma (Senarist)

İstanbullu Gelin (Senarist)

Vatanım Sensin (Senarist)

Kehribar (Senarist)

Canım Ailem (Yardımcı Yönetmen)

Yol Arkadaşım (Yardımcı Yönetmen)

Ihlamurlar Altında (Yardımcı Yönetmen)

ALİ AYDIN FİLMLERİ

Kronoloji (Yönetmen & Senarist)

Ejder Kapanı (Yardımcı Yönetmen)

Küf (Yönetmen & Senarist)