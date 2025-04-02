'Boykot' gerilimi... Senarist Ali Aydın'dan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya bir yanıt daha: 'Hayatımda gördüğüm en başarısız TRT yöneticisi'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 02.04.2025 - 13:20

CHP'nin de dahil olduğu "tüketim boykotu" çağrılarına destek veren ve daha sonra paylaşımını silen oyuncu Aybüke Pusat'a, TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın destek verdi.

Aydın, Sobacı'ya "Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım" diye seslendi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Aydın'ın bu desteğine karşılık senaristin TRT ile bağının olmadığını belirterek, "Ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir" ifadelerine yer verdiği bir açıklamada bulundu.

Senarist Ali Aydın, Sobacı'nın bu sözlerini yanıtsız bırakmadı. TRT Genel Müdürü'nü sert sözlerle eleştirdiği uzun bir açıklama yapan Aydın, "X'te paylaştığınız iletiyi silmeyin lütfen olur mu? Orada kalsın. Kalsın ki bakıp bakıp onur duyayım!" dedi.

Aydın'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"VİZYONSUZLUĞUNU BU KADAR AŞİKAR KILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Zahit Bey Rumi isimli diziyi Tabii'nin kütüphanesinden kaldırdığını göğsünüzü gere gere belirtmişsiniz. Ve adımı anmamak gibi bir tercihte bulunarak bana kriminalize etmek amacıyla "şahıs" demişsiniz. Zat-ı Şahanelerinizin profesör titrine mi yanayım TRT gibi bir kuruma yönetici olabilme talihsizliğinize mi? Ben Rumi'yi sizden önce yazmaya başladım. Dolayısıyla sizin döneminizin projesi değildi. Bu sebeple hep görmezden geldiniz çünkü ne yapsanız proje anlamında çuvallıyor. Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikar kıldığınız için size teşekkür ederim. Nefret tohumları ekmekteki maharetinizi ise size bırakıyorum.

Siz Zahit Bey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olan bir kurum üzerinden kendinizi var edemezsiniz. Deneyiminiz ve donanımızın TRT'yi yönetmeye yetecek seviyede olmadığını birlikte gördük.

"SADECE KILIÇ KALKAN DİZİLERİ ÜRETEBİLİRSİNİZ"

Siz içerik üretecek bir kabiliyetten yoksun olduğunuz için sadece kılıç kalkan dizileri üretebilir ve kim olduğu üç aşağı beş yukarı belli olan kimi imtiyazlı yapımcıların karnını doyurabilirsiniz. O lokmaları ben istemem. Halkın parası sonuçta. Kolaylıklar diliyorum hepinize.

Sizin kültür dediğiniz şu sanırım: Nefret kusarak düşman yarat ve varlığını düşman yaratarak devam ettir. Oysa insan akleden bir varlık. Düşünebilirsin yani ama nasıl düşünüleceğini de bilmiyorsun. Değil mi?

"GÖREVİNİZ BİTTİĞİ GÜN HATIRLANMAYACAKSINIZ"

Siz kültür inşa edemezsiniz Zahit Bey çünkü nasıl inşa edileceğini bilmiyorsunuz. Sizden beklenen de bu idi ancak mümkün değil. İstediğiniz kadar görev verilsin size bu hiçbir şeyi değiştirmez. Görevinizin bittiği gün hatırlanmayacaksınız ya da hatırlanacak ancak üzerinde konuşulmaya değmeyecek biri olacaksınız. Beni çevrenizdekilere sorun muhakkak tanıyan çıkar, anlatsınlar çünkü hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz en inatçı insan olabilirim. Sizi size layık bir şekilde eleştireceğim!

"İLETİYİ SİLMEYİN BAKIP BAKIP ONUR DUYAYIM"

Zahit Sobacı'nın varlığıyla yokluğu bir benim için. Hayatımda gördüğüm en başarısız TRT yöneticisi. Üstelik biri ona TRT'nin yasalara bağlı bir kurum olduğunu ve genel sıfatıyla yasalara uymasının bir zorunluluk olduğunu ve keyfi olarak milyonlarca lira harcanmış bir içeriği kaldırarak yasalara aykırı davrandığını hatırlatsın.

X'te paylaştığınız iletiyi silmeyin lütfen olur mu? Orada kalsın. Kalsın ki bakıp bakıp onur duyayım!"