Mezuniyet filmi konusu nedir? Mezuniyet filmi oyuncuları kimler?
Mezuniyet (Gradution) filmi TRT2 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Mezuniyet (Gradution) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Mezuniyet filmi konusu nedir? Mezuniyet filmi oyuncuları kimler?
TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Mezuniyet (Gradution) filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Cristian Mungiu üstlendi. 2016 yılında vizyona giren Mezuniyet filminin türü dramdır. Filmseverler, Mezuniyet (Gradution) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu araştırıyor. Peki, Mezuniyet filmi konusu nedir? Mezuniyet filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
MEZUNİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Romeo Aldea, Romanya’da küçük bir dağ kasabasında yaşayan bir doktordur. Kızı Eliza'yı 18 yaşına geldiğinde yurt dışında okutma idealiyle büyütür. Planları gerçekleşmek üzeredir; Eliza İngiltere’de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken lise bitirme sınavlarını geçmektir. Aslında başarılı öğrenci olan Eliza için bu sınavlar yalnızca bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar. Şimdi Romeo, bir karar vermek zorundadır. Bu durumu çözmek için birkaç yol vardır fakat hiçbiri kızına öğrettiği prensiplerle uyuşmamaktadır.
MEZUNİYET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Maria-Victoria Dragus - Eliza
Malina Manovici - Sandra
Adrian Titieni - Romeo
Lia Bugnar - Magda
Robert Emanuel
Petronela Grigorescu
Alexandra Davidescu - Romeo's mother
Petre Ciubotaru - Viceprimar Bulai
Rares Andrici - Marius
Vlad Ivanov - Chief Inspector
Constantin Cojocaru - Locksmith
Tudor Smoleanu - Doctor Pandele
Ioachim Ciobanu - Suspect No 1
Emanuel Parvu - Prosecutor Ivascu
Andrei Morariu
Lucian Ifrim - Albu Marian
Claudia Susanu
Claudiu Dumitru - Suspect No 2
MEZUNİYET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mezuniyet (Gradution) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7,3 olarak belirlenmiştir.
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