Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:38

Güncelleme: 01.06.2023 - 12:38

2002 yapımı bilimkurgu türünde bir gerilim filmi. Resident Evil film serisinin ilk filmidir. Yönetmenliğini Paul W. S. Anderson'ın yaptığı film, Capcom'un Resident Evil adlı ünlü video oyunu serisinden uyarlanmadır. Ölümcül Deney filminin senaryosunu Alexander Berner ve Mehdi Nebbou kaleme aldı. Filmseverler, Ölümcül Deney filminin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ölümcül Deney filmi konusu nedir? Ölümcül Deney filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖLÜMCÜL DENEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Umbrella (Şemsiye) adındaki bir şirket teknolojik aletler, uzay araçları, sağlık ve kişisel bakım ilaçları ve silah üretimi gibi çeşitli alanlarda üretim yapmaktadır. Dünya'nın pek çok yerinde Umbrella sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Ancak Umbrella'nın asıl merkezi Kuzey Amerika'daki Raccoon City'dir. Ancak Umbrella hakkında kendi çalışanlarının bile bilmediği bazı tehlikeli, gizli projeler yürütülmektedir. Bunların başında biyolojik silah, genetik testler ve ölümcül bir virüs gelmektedir. Umbrella'nın yürüttüğü bu araştırmaların yapıldığı yer altı tesisi Hive'da T-virüsü adındaki bir enfeksiyon serbest kalır. Bunu takiben tesisin tüm gücünü elinde tutan Kızıl Kraliçe adındaki süper bilgisayar, virüsün yayılmasını engellemek için, tüm çalışanların ölümü pahasına tüm tesisin giriş ve çıkışlarını kapatır.

Alice ve Rain, tüm araştırma ekibini ortadan kaldıran virüsü izole etmekle görevli S.T.A.R.S isimli komando takımını yönlendirmekle görevlidir. Tesise giren ekip kısa bir süre sonra korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalacaklardır. Öldükleri sanılan şirket çalışanlarının bilinçlerini kaybedip akli dengelerini yitirerek ete ve kana susamış yamyamlara yani zombilere dönüşmüşlerdir. Zombilerin bir ısırığı veya yaptıkları küçük bir çizik bile virüsün yayılmasına ve birkaç saat içinde sizinde onlardan birine dönüşmenize neden olur. Bu yer altı tesisinde Umbrella için çalışan bilim adamlarının denek olarak kullandıkları insanlara aşırı dozda T-virüsü vermeleri sonucu mutasyona uğrayıp ölümcül yaratıklara dönüşmüşlerdir. Bu laboratuvar yaratıklarından biri de serbest kalmıştır üstelik. Alice'in ve ekbinin artık sadece zombilerle değil bu tehlikeli yaratıkla da başları beladadır.

ÖLÜMCÜL DENEY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Milla Jovovich - (Alice)

Michelle Rodriguez - (Rain Ocampo)

Eric Mabius - (Matt Addison)

James Purefoy - (Spence Parks)

Martin Crewes - (Chad Kaplan)

Colin Salmon - (One)

Ryan McCluskey - (Mr. Grey)

Indra Ové - (Ms. Black)

Anna Bolt - (Dr. Green)

Joseph May - (Dr. Blue)

Robert Tannion - (Dr. Brown)

Heike Makatsch - (Dr. Lisa Addison)

Jaymes Butler - (Güvenlik Görevlisi)

Stephen Billington - (Mr. White)

ÖLÜMCÜL DENEY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Deney filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.6 olarak belirlendi.