Tehlikeli Miras 2 filmi konusu nedir? Tehlikeli Miras 2 filmi oyuncuları kimler?
Tehlikeli Miras 2 (Largo Winch 2) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Tehlikeli Miras 2 filminin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tehlikeli Miras 2 filmi konusu nedir? Tehlikeli Miras 2 filmi oyuncuları kimler?
Tehlikeli Miras 2 (Largo Winch 2) filminin yönetmen koltuğunda Jerome Salle otururken, filmin senaryosunu Julien Rappeneau, Jérôme Salle, Philippe Francq ve Jean Van Hamme kaleme aldı. Tehlikeli Miras 2 filminin konusunun ne olduğu araştırılıyor. 2010 yılında vizyona giren Tehlikeli Miras 2 filmi Fransa, Belçika ve Almanya'da çekildi. Peki, Tehlikeli Miras 2 filmi konusu nedir? Tehlikeli Miras 2 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
TEHLİKELİ MİRAS 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
W Group'a CEO olarak atanan Largo Winch şirketi satıp, geliri insanı yardım kuruluşu kurmak için harcayacağnı söylediği gün insanlık suçu işlediği yönünde suçlamalara maruz kalır. Largo Winch karşısındaki güç odaklarına karşı savaş açıp suçsuzluğunu kanıtlamaya kararlıdır.
TEHLİKELİ MİRAS 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Sharon Stone - Diane Francken
Predrag 'Miki' Manojlovic - Nerio Winch
Napakpapha Nakprasitte - Malunaï
Anatole Taubman - Beaumont
Tomer Sisley - Largo Winch
Weronika Rosati - Anna
Clemens Schick
Tony Arunah Abbey
Olivier Barthelemy - Simon Ovronnaz
TEHLİKELİ MİRAS 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tehlikeli Miras 2 (Largo Winch 2) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!