Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:59

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:59

Tehlikeli Miras 2 (Largo Winch 2) filminin yönetmen koltuğunda Jerome Salle otururken, filmin senaryosunu Julien Rappeneau, Jérôme Salle, Philippe Francq ve Jean Van Hamme kaleme aldı. Tehlikeli Miras 2 filminin konusunun ne olduğu araştırılıyor. 2010 yılında vizyona giren Tehlikeli Miras 2 filmi Fransa, Belçika ve Almanya'da çekildi. Peki, Tehlikeli Miras 2 filmi konusu nedir? Tehlikeli Miras 2 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TEHLİKELİ MİRAS 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

W Group'a CEO olarak atanan Largo Winch şirketi satıp, geliri insanı yardım kuruluşu kurmak için harcayacağnı söylediği gün insanlık suçu işlediği yönünde suçlamalara maruz kalır. Largo Winch karşısındaki güç odaklarına karşı savaş açıp suçsuzluğunu kanıtlamaya kararlıdır.

TEHLİKELİ MİRAS 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sharon Stone - Diane Francken

Predrag 'Miki' Manojlovic - Nerio Winch

Napakpapha Nakprasitte - Malunaï

Anatole Taubman - Beaumont

Tomer Sisley - Largo Winch

Weronika Rosati - Anna

Clemens Schick

Tony Arunah Abbey

Olivier Barthelemy - Simon Ovronnaz

TEHLİKELİ MİRAS 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Miras 2 (Largo Winch 2) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.