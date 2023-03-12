Michael Clayton filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2007 yılında vizyona giren Michael Clayton filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Michael Clayton filminin konusu ne? Michael Clayton filminin oyuncuları kim? Michael Clayton filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:00
Michael Clayton filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Michael Clayton (Avukat), yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Gilroy'un üstlendiği, 2007 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.

MİCHAEL CLAYTON FİLMİNİN KONUSU NE?

Milyarlarca dolarlık bir toplu davada suçlu olduğunu bildiği bir kimya şirketini temsil eden bir avukat her şeyi mahvetmek üzereyken, bir hukuk firması durumu düzeltmek için Michael Clayton'ı getirir.

MİCHAEL CLAYTON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

George Clooney

Tom Wilkinson

Tilda Swinton

MİCHAEL CLAYTON FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Michael Clayton filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.


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