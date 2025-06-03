İrem Sak’ın başrolünde yer aldığı ve senaristliğini üstlendiği "Modern Kadın" dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ayberk Sak ve Murat Kaman oturuyor. Peki, Modern Kadın dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Modern Kadın dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

MODERN KADIN DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Modern Kadın”, 35 yaşındaki Pınar’ın hikâyesini merkezine alıyor. İstanbul’da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Pınar, geleneksel bir aileden geliyor ve bir gıda şirketinde marka müdür yardımcısı olarak çalışıyor. Dışarıdan bakıldığında özgüvenli ve başarılı bir kadın gibi görünse de iç dünyasında aşkı, beklediği terfiyi ve kendi benliğini arayan biri. Doğum gününde dilediği tek şey oldukça tanıdık: “Beklediğim terfi ve aşk gelsin artık.”

MODERN KADIN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kubilay Aka, Hatice Aslan, Hakan Salınmış, Özlem Tokaslan, Su Şanad ve Gözde Kaya gibi isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.

MODERN KADIN DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

10 bölümden oluşan dizi GAİN'de izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.