Modern korkunun dahi yönetmeni: Ari Aster'ın en iyi filmleri

Ari Aster, son on yılın en dikkat çekici ve tartışmalı yönetmenlerinden biri olarak modern korku sinemasına yeni bir soluk getirdi. Filmleri, derin psikolojik analizleri, rahatsız edici atmosferleri ve rahatsız edici mizahı bir araya getirerek izleyicileri hem büyülüyor hem de sarsıyor.

1. MİDSOMMAR – RİTÜEL (2019) – IMDB: 7.1

Midsommar, Dani’nin; ailesinin başına gelen trajik bir olay sonrası hayatta kalma mücadelesini anlatmaktadır. Dani, sevgilisi Christian ve arkadaş grubuyla birlikte İsveç’teki bir Midsummer festivaline katılır. Ancak, buradaki sıra dışı ritüeller ve gelenekler, Dani ve arkadaşlarının hayatını tamamen değiştirir. Film, psikolojik gerilim ve doğaüstü unsurların yanı sıra, insanların doğal dünyayla olan ilişkisini de sorgulamaktadır.

2. MUNCHAUSEN (2013) – IMDB: 6.9

“Munchausen”, bir adamın kendisini öldürmek için yaptığı kurnazca bir planı anlatıyor. Film, izleyicilere birçok absürd ve gülünç anlar sunarken, aynı zamanda sorgulayıcı bir yaklaşım sergiler ve insan doğasının karanlık yönlerine işaret eder. Aster’in imzasını taşıyan sürpriz dolu bir sonu bulunan “Munchausen”, yaratıcılığı, kurgusal derinliği ve sıra dışı anlatımıyla dikkat çekiyor.

3. HEREDİTARY – AYİN (2018) – IMDB: 7.3

Graham ailesinin reisi Ellen öldüğünde, kızı Annie; ailesiyle ilgili şifreli ve giderek daha korkunç hale gelen sırları çözmeye başlar. Keşfettiği her yeni şey, ailelerinden miras kalan uğursuz bir şeyler olduğu fikrine giderek daha fazla kapılmalarına neden olur. Bu lanetten kaçmanın herhangi bir yolu yok mudur?

4. C’EST LA VİE (2016) – IMDB: 6.7

“C’est La Vie”, insan psikolojisini derinlemesine ele alan bir yapım olarak dikkat çeker. Ari Aster, karakterler arasındaki ilişkiyi bir kez daha etkileyici bir şekilde kurar. Filmin, aynı zamanda dikkat çeken bir sonu bulunmaktadır.. “C’est La Vie”, Aster’in kısa filmografi listesindeki başarılı filmlerden biridir.

5. THE STRANGE THİNG ABOUT THE JOHNSONS (2011) – IMDB: 7.2

Film, Johnson ailesinin babasıyla oğlu arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Bu ilişki, sırlar ve yalanlarla dolu bir hikayeye dönüşüyor. İzleyicilerini şaşırtan bir yapım olan The Strange Thing About the Johnsons, döneminde konusu ve olay örgüsüyle kısa sürede ses getirmişti.