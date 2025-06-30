Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı saat 10:00'da başlıyor, 12:45'e kadar sürüyordu. Bugün yayın saatinde başlamayan program için bazı sorular gündeme geldi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz arası verdi. 2024-2025 yayın dönemini tamamlayan program, Haziran sonunda sezon finalini yaptı. Sezon boyunca pek çok faili meçhul olayın aydınlatılmasına katkı sunan program, yaz boyunca ekranlara ara verecek.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAR?

Müge Anlı’nın her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de ekibiyle birlikte yeni sezona hazırlanacağı ve programın Eylül 2025’te yeni bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Yoğun çalışma temposuna rağmen programa olan tutkusunu dile getiren Anlı, "Yine dayanamayıp ağustos ayında döneceğim gibi…" ifadeleriyle erken dönüş sinyali verdi.