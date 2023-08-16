Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun başlayacağı tarih belli oldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun başlayacağı tarih ne?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Müge Anlı'nın sunumuyla 15 senedir hafta içi her gün ATV'de yayımlanıyor. Faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya çalışıldığı program Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı. Programın yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın ne
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya bu sezon da devam edecek. Müge Anlı, 2023-2024 sezonunun başlayacağı tarih araştırılırken programın 28 Ağustos pazartesi yeni sezona başlaaycağı iddia edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- HDP'den yanıt!
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!
- Bu meşrubatı sakın içmeyin!
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Erdoğan'ın danışmanı Konakcı'ya sahip çıktı
- Robot takside cinsel ilişki