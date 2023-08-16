Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun başlayacağı tarih belli oldu!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:32

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:32

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Müge Anlı'nın sunumuyla 15 senedir hafta içi her gün ATV'de yayımlanıyor. Faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya çalışıldığı program Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı. Programın yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın ne

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya bu sezon da devam edecek. Müge Anlı, 2023-2024 sezonunun başlayacağı tarih araştırılırken programın 28 Ağustos pazartesi yeni sezona başlaaycağı iddia edildi.



