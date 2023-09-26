Müjdemi İsterim filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Müjdemi İsterim filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müjdemi İsterim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Müjdemi İsterim filminin konusu ne? Müjdemi İsterim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Müjdemi İsterim filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Filmin senaristliğini ise Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı üstleniyor. Peki, Müjdemi İsterim filminin konusu ne? Müjdemi İsterim filminin oyuncuları kim?
MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU NE?
Bulut (Ahmet Kural), nişanından bir gece önce Müjde'nin (Ecem Erkek) çalıştığı gece kulübüne gider ve burada hamile olduğunu iddia eden eski aşkına denk gelir. Leyla'dan ayrılmazsa gazetecilere her şeyi anlatacağını ve birçok skandala sebebiyet vereceğini söyler. İki durum arasında kalan Bulut, nişandan bir nevi kaçmaya karar verir. Müjde'yle nişanda işlenen bir cinayet sebebiyle de polisin kendilerini takip ettiğini öğrenirler.
Hayatlarının normale dönmesi için ise kendilerinden habersiz işlenen bu cinayeti çözmeleri gerekir ve olayın iç yüzünü öğrendikçe her şey daha da karmaşıklaşır.
MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ahmet Kural - Bulut
Bestemsu Özdemir
Tuğba Tutuğ
Ecem Erkek - Müjde
Mehmet Özgür - Kazım
İlker Aksum - Niyazi
Toprak Sağlam
Fulden Akyürek
Lale Başar
Hakan Dinçkol
Hakan Bilgin
Levent Özdilek
MÜJDEMİ İSTERİM IMDb PUANI KAÇ?
Müjdemi İsterim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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