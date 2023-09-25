Masumiyet Çağı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Masumiyet Çağı filmi gerçek hayattan uyarlama mı?
Masumiyet Çağı (The Age of Innocence) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Masumiyet Çağı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Masumiyet Çağı filminin konusu ne? Masumiyet Çağı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Masumiyet Çağı filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini ise Martin Scorsese ve Jay Cocks üstleniyor. Peki, Masumiyet Çağı filminin konusu ne? Masumiyet Çağı filminin oyuncuları kim?
MASUMİYET ÇAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir avukatın, nişanlısının boşanma aşamasında olan kuzenine aşık olmasını ve ardından yaşanan olayları konu alıyor. Soylu bir aileden gelen ve başarılı bir avukat olan Newland Archer, ailesinin kendi için uygun bulduğu May Welland ile nişanlanır. Başlangıçta herşey yolunda gitse de işler, May’ın kuzeni Ellen’ın ortaya çıkmasıyla karışır. Boşanma aşamasında olan Ellen’ın avukatlığını üstlenen Newland, zamanla genç kadına aşık olur.
MASUMİYET ÇAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Winona Ryder - May Welland
Michelle Pfeiffer - Ellen Olenska
Jonathan Pryce - Rivière
Daniel Day-Lewis - Newland Archer
Stuart Wilson
Miriam Margolyes
Robert Sean Leonard - Ted Archer
Richard E. Grant - Larry Lefferts
Geraldine Chaplin - Mrs. Welland
MASUMİYET ÇAĞI FİLMİ GERÇEK HAYATTAN UYARLAMA MI?
Masumiyet Çağı (The Age of Innocence), Amerikan yazar Edith Wharton'un 1920 yılında yayımlanan romanıdır. Yazarın on ikinci romanı ve en önemli eserlerinden birisi olan kitabın konusu 1870'lerde New York şehrinde geçer.
MASUMİYET ÇAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Masumiyet Çağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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