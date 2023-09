Masumiyet Çağı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Masumiyet Çağı filmi gerçek hayattan uyarlama mı?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:45

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:45

Masumiyet Çağı filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini ise Martin Scorsese ve Jay Cocks üstleniyor. Peki, Masumiyet Çağı filminin konusu ne? Masumiyet Çağı filminin oyuncuları kim?

MASUMİYET ÇAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir avukatın, nişanlısının boşanma aşamasında olan kuzenine aşık olmasını ve ardından yaşanan olayları konu alıyor. Soylu bir aileden gelen ve başarılı bir avukat olan Newland Archer, ailesinin kendi için uygun bulduğu May Welland ile nişanlanır. Başlangıçta herşey yolunda gitse de işler, May’ın kuzeni Ellen’ın ortaya çıkmasıyla karışır. Boşanma aşamasında olan Ellen’ın avukatlığını üstlenen Newland, zamanla genç kadına aşık olur.

MASUMİYET ÇAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Winona Ryder - May Welland

Michelle Pfeiffer - Ellen Olenska

Jonathan Pryce - Rivière

Daniel Day-Lewis - Newland Archer

Stuart Wilson

Miriam Margolyes

Robert Sean Leonard - Ted Archer

Richard E. Grant - Larry Lefferts

Geraldine Chaplin - Mrs. Welland

MASUMİYET ÇAĞI FİLMİ GERÇEK HAYATTAN UYARLAMA MI?



Masumiyet Çağı (The Age of Innocence), Amerikan yazar Edith Wharton'un 1920 yılında yayımlanan romanıdır. Yazarın on ikinci romanı ve en önemli eserlerinden birisi olan kitabın konusu 1870'lerde New York şehrinde geçer.



MASUMİYET ÇAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Masumiyet Çağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.