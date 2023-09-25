Ece Çeşmioğlu kim, nereli, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ece Çeşmioğlu'ndan sevenlerine müjde geldi. Taner Ölmez ile geçtiğimiz yıllarda hayatlarını birleştiren çift, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Peki, Ece Çeşmioğlu kim, nereli, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Ece Çeşmioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile 2 yıl önce nikah masasına oturdu. Evliliklerinin ardından Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ilk kızları Zeynep'e geçen yıl kavuştu. Ünlü çift, bugün sevindiren haberle gündeme geldi. Çift, ikinci kez bebek bekliyor. Peki, Ece Çeşmioğlu kim, nereli, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ECE ÇEŞMİCİOĞLU KİM?
Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına 2002 yılında yayımlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Sonrasında çeşitli dizilerde rol alsa da asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.
2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2018'de sahnelenmeye başlayan Dogville isimli tiyatro oyunuyla ödüle layık görüldü. 28 Haziran 2021 tarihinde hayatını kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile birleştirdi. 24 Mart 2022 tarihinde Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift kızlarına Zeynep ismini verdi.
ECE ÇEŞMİCİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Çocuklar Duymasın
Çocuğun Var Derdin Var
El Bebek Gül Bebek
Nehir
Gümüş
İki Aile
Eyvah Halam
Firar
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Yaz'ın Öyküsü
Kalbim Yangın Yeri
Muhteşem Yüzyıl
Yüz Yüze
Yuvamdaki Düşman
Söz
Tutunamayanlar
ECE ÇEŞMİCİOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Ev
Başlangıç
Kuş
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
Bembeyaz
Mukavemet
ECE ÇEŞMİCİOĞLU'NUN BAŞARILARI NELER?
3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri - Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu
44. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu
10. Malatya Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu
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