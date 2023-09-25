Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:31

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:31

Ece Çeşmioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile 2 yıl önce nikah masasına oturdu. Evliliklerinin ardından Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ilk kızları Zeynep'e geçen yıl kavuştu. Ünlü çift, bugün sevindiren haberle gündeme geldi. Çift, ikinci kez bebek bekliyor. Peki, Ece Çeşmioğlu kim, nereli, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?



ECE ÇEŞMİCİOĞLU KİM?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına 2002 yılında yayımlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Sonrasında çeşitli dizilerde rol alsa da asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.

2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2018'de sahnelenmeye başlayan Dogville isimli tiyatro oyunuyla ödüle layık görüldü. 28 Haziran 2021 tarihinde hayatını kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile birleştirdi. 24 Mart 2022 tarihinde Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift kızlarına Zeynep ismini verdi.

ECE ÇEŞMİCİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Çocuklar Duymasın

Çocuğun Var Derdin Var

El Bebek Gül Bebek

Nehir

Gümüş

İki Aile

Eyvah Halam

Firar

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Yaz'ın Öyküsü

Kalbim Yangın Yeri

Muhteşem Yüzyıl

Yüz Yüze

Yuvamdaki Düşman

Söz

Tutunamayanlar

ECE ÇEŞMİCİOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ev

Başlangıç

Kuş

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Bembeyaz

Mukavemet

ECE ÇEŞMİCİOĞLU'NUN BAŞARILARI NELER?

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