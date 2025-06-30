Yönetmen koltuğunda Clint Eastwood'un oturduğu, senaristliğini William Goldman'ın üstlendiği Mutlak Güç filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Mutlak Güç filminin konusu ne? Mutlak Güç filminin oyuncuları kim?
MUTLAK GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikan başkanınında karışmış olduğu bir suça tanık olan Luther Whitney'in hikayesi anlatılıyor.
MUTLAK GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clint Eastwood
Gene Hackman
Ed Harris
Laura Linney
Scott Glenn
Judy Davis
Richard Jenkins
Melora Hardin
MUTLAK GÜÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Mutlak Güç filminin IMDb puanı 6.7 olarak belirlendi.