Yönetmen koltuğunda Clint Eastwood'un oturduğu, senaristliğini William Goldman'ın üstlendiği Mutlak Güç filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Mutlak Güç filminin konusu ne? Mutlak Güç filminin oyuncuları kim?

MUTLAK GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan başkanınında karışmış olduğu bir suça tanık olan Luther Whitney'in hikayesi anlatılıyor.

MUTLAK GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clint Eastwood

Gene Hackman

Ed Harris

Laura Linney

Scott Glenn

Judy Davis

Richard Jenkins

Melora Hardin

MUTLAK GÜÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Mutlak Güç filminin IMDb puanı 6.7 olarak belirlendi.