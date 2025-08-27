Mutlu Aile Tablosu filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Filmin senaristliğini İnan Ulaş Torun, Seda Türkmen, Cemil Şahin üstleniyor. Peki, Mutlu Aile Tablosu filminin konusu ne? Mutlu Aile Tablosu filminin oyuncuları kim?

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıfat, bu zamana kadar girdiği hiçbir işte başarılı olamayan bir adamdır. Rıfat'ın, kendisini sabırla bekleyen Nalan ile bir an önce kavuşması, bu sırada ortaya bir mirasın çıkmasıyla iyice karmaşık bir hal alır. Miras sayesinde Rıfat ve Nalan, sonunda hayalini kurdukları mutlu yuvalarını kurabileceklerini düşünür. Ancak mirasın ne olduğunun ortaya çıkmasıyla Rıfat ve Nalan kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulur.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İnan Ulaş Torun

Seda Türkmen

Cemil Şahin

Ceyda Olguner

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mutlu Aile Tablosu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.