Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim?
Ninja (The Lost City) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ninja filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ninja filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Hurst, Boaz Davidson ve Zaki Rubenstein üstleniyor. Peki, Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim?
NINJA FİLMİNİN KONUSU NE?
Japonya'da Ninjtsu öğrenen Casey ustası tarafından New York'a gönderilir.Görevi son ninjanın efsanevi silahı Yoroi Bitsu'yu korumaktır.
NINJA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tsuyoshi Ihara
Scott Adkins
Nikolai Sotirov
Todd Jensen
Valentin Ganev
Garrick Hagon
Miles Anderson
Togo Igawa
Mika Hijii
Kenji Motomiya
NINJA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ninja filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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