Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:51

Güncelleme: 08.12.2024 - 09:51

Ninja filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Hurst, Boaz Davidson ve Zaki Rubenstein üstleniyor. Peki, Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim?

NINJA FİLMİNİN KONUSU NE?

Japonya'da Ninjtsu öğrenen Casey ustası tarafından New York'a gönderilir.Görevi son ninjanın efsanevi silahı Yoroi Bitsu'yu korumaktır.

NINJA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tsuyoshi Ihara

Scott Adkins

Nikolai Sotirov

Todd Jensen

Valentin Ganev

Garrick Hagon

Miles Anderson

Togo Igawa

Mika Hijii

Kenji Motomiya

NINJA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ninja filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.