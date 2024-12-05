Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ne? Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin oyuncuları kim?
Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ne? Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton oturuyor. Filmin senaristliğini Dave Callaham, Destin Daniel Cretton üstleniyor. Peki, Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ne? Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin oyuncuları kim?
SHANG-CHI VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir...
SHANG-CHI VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Simu Li - Shaun/Shang-Chi
Tony Leung Chiu-Wai - Xu Wenwu
Awkwafina - Katy
Fala Chen - Jiang Li
Meng'er Zhang - Xialing
Florian Munteanu - Razor Fist
Michelle Yeoh - Jiang Nan
Benedict Wong - Wong
Wah Yuen - Master Guang Bo
Ben Kingsley - Trevor Slattery
Tim Roth - Emil Blonsky
SHANG-CHI VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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