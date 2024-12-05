Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ne? Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin oyuncuları kim?

Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ne? Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ne? Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:06

Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton oturuyor. Filmin senaristliğini Dave Callaham, Destin Daniel Cretton üstleniyor. Peki, Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ne? Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin oyuncuları kim? 

SHANG-CHI VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir...

SHANG-CHI VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Simu Li - Shaun/Shang-Chi

Tony Leung Chiu-Wai - Xu Wenwu

Awkwafina - Katy

Fala Chen - Jiang Li

Meng'er Zhang - Xialing

Florian Munteanu - Razor Fist

Michelle Yeoh - Jiang Nan

Benedict Wong - Wong

Wah Yuen - Master Guang Bo

Ben Kingsley - Trevor Slattery

Tim Roth - Emil Blonsky

SHANG-CHI VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.


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