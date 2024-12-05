Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:49

Güncelleme: 05.12.2024 - 15:49

Holding, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Holding dizisi konusu nedir? Holding dizisi oyuncuları kimler?

HOLDİNG DİZİSİ NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu ATV’nin yeni dizisi Holding, 5 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geliyor.

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU

Holding dizisi, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Limon Yapım imzalı Holding dizisinin oyuncu kadrosunda;

Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Tacbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.