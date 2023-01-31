Nurgül Yeşilçay herkesi üzmüştü.. İyi haber geldi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:40

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 20:40

Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay uzun bir süredir televizyon ekranlarında yoktu. Son oynadığı dizide Nurgül Yeşilçay'ın peşini talihsiz olaylar bırakmamıştı.



Son Nefesime Kadar isimli geçen sezon yayınlanan dizide ise şanssızlık yaşadı. İngiltere’de büyük beğeni toplayan Happy Valley isimli dizinin yerli uyarlaması olarak çok büyük iddialarla ortaya çıkan Son Nefesime Kadar projesi, ne yazık ki iyi bir hikaye ortaya koyamayınca sadece 5 bölüm ekranda kalabilmişti.



İYİ HABER GELDİ

Uzun bir süre sağlık sorunları da yaşayan Nurgül Yeşilçay hayranlarını çok üzmüştü. Neyse ki yeni bir diziyle başarılı oyuncu sevenlerinin karşısında olacak.

EFSANE KADROYLA GERİ DÖNDÜ

Nurgül Yeşilçay, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 'Veda Mektubu' dizisi için setlerde ter döküyor.

Başarılı oyuncunun yer aldığı dizinin kadrosunda da efsane isimler bulunuyor.

KADRODA KİMLER VAR?

BAŞROLLERİNİ Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı “Veda Mektubu”nun ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yakında Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak dizinin tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz ses getirdi.

DİZİNİN HİKAYESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Bir mektup yıllar önce Alanur ve Ziya’nın ayrılmasına neden olur. Âşıkları birbirinden koparan zaman bu kez, çocukları üzerinden onları karşı karşıya getirir.

İzleyiciye “Geçmişi geri almak mümkün mü”, “Geçmişin kırgınlıkları silinir mi” gibi pek çok soruyu sorgulatacak “Veda Mektubu”nun ilk tanıtımı atmosferi, iddialı kostümleri ve anlatım diliyle büyük beğeni topladı.

OYUNCU SEÇİMİ SÜRÜYOR

Öte yandan ''Veda Mektubu'' dizisi için oyuncu seçimleri de devam ediyor. Kadroda yan karakterler için başarılı isimlerin de yer alması bekleniyor.