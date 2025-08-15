Ocean's Twelve filminin yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh oturuyor. Filmin senaristliğini George Nolfi üstleniyor. Peki, Ocean's Twelve filminin konusu ne? Ocean's Twelve filminin oyuncuları kim?

OCEAN'S TWELVE FİLMİNİN KONUSU NE?

Daha önce Las Vegas'ta üç büyük kumarhaneyi aynı anda soyup, Terry Benedict'e gününü gösteren çete, Terry Benedict'in Ocean'ın tüm elemanlarına ulaşıp kendisinden çaldıkları tüm parayı faizi ile beraber geri istemesiyle kara kara düşünmeye başlarlar. Geçen seferin intikamını almak isteyen Terry Benedict, olanları unutmuş değildir ve istediği rakam yaklaşık 190 milyon dolardır. Bunun üzerine Ocean'ın tüm elemanları hep beraber Avrupa'nın üç büyük şehrinde, Paris, Roma ve Amsterdam'da, aynı şeyi yapmayı kafaya koymuş durumdadır. Bu kez Danny ve çetesinin peşinde güzel ve kararlı bir Interpol ajanı da vardır.Fakat sonunda Rusty ile sevgili olur.Ve kız babasının eski ve büyük bir soyguncu olduğunu öğrenir.

OCEAN'S TWELVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

George Clooney - Daniel "Danny" Ocean

Brad Pitt - Robert "Rusty" Ryan

Matt Damon - Linus Caldwell

Julia Roberts - Tess Ocean

Don Cheadle - Basher Tarr

Bernie Mac - Frank Catton

Casey Affleck - Virgil Malloy

Scott Caan - Turk Malloy

Shaobo Qin - "The Amazing" Yen

Carl Reiner - Saul Bloom

Eddie Jemison - Livingston Dell

Albert Finney - Gaspar LeMarque

Catherine Zeta-Jones - Europol detektifi Isabel Lahiri

Andy Garcia - Terry Benedict

Eddie Izzard - Roman Nagel

Jeroen Krabbé - Van der Woude

Cherry Jones - Molly Star/Mrs. Caldwell

Robbie Coltrane - Matsui

Topher Grace - Kendini

Maile Flanagan - Winnie Tang

Candice Azzara - Saul Bloom'un kız arkadaşı

Jerry Weintraub - Denny Shields

OCEAN'S TWELVE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ocean's Twelve filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.