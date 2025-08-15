Ocean's Twelve filminin yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh oturuyor. Filmin senaristliğini George Nolfi üstleniyor. Peki, Ocean's Twelve filminin konusu ne? Ocean's Twelve filminin oyuncuları kim?
OCEAN'S TWELVE FİLMİNİN KONUSU NE?
Daha önce Las Vegas'ta üç büyük kumarhaneyi aynı anda soyup, Terry Benedict'e gününü gösteren çete, Terry Benedict'in Ocean'ın tüm elemanlarına ulaşıp kendisinden çaldıkları tüm parayı faizi ile beraber geri istemesiyle kara kara düşünmeye başlarlar. Geçen seferin intikamını almak isteyen Terry Benedict, olanları unutmuş değildir ve istediği rakam yaklaşık 190 milyon dolardır. Bunun üzerine Ocean'ın tüm elemanları hep beraber Avrupa'nın üç büyük şehrinde, Paris, Roma ve Amsterdam'da, aynı şeyi yapmayı kafaya koymuş durumdadır. Bu kez Danny ve çetesinin peşinde güzel ve kararlı bir Interpol ajanı da vardır.Fakat sonunda Rusty ile sevgili olur.Ve kız babasının eski ve büyük bir soyguncu olduğunu öğrenir.
OCEAN'S TWELVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
George Clooney - Daniel "Danny" Ocean
Brad Pitt - Robert "Rusty" Ryan
Matt Damon - Linus Caldwell
Julia Roberts - Tess Ocean
Don Cheadle - Basher Tarr
Bernie Mac - Frank Catton
Casey Affleck - Virgil Malloy
Scott Caan - Turk Malloy
Shaobo Qin - "The Amazing" Yen
Carl Reiner - Saul Bloom
Eddie Jemison - Livingston Dell
Albert Finney - Gaspar LeMarque
Catherine Zeta-Jones - Europol detektifi Isabel Lahiri
Andy Garcia - Terry Benedict
Eddie Izzard - Roman Nagel
Jeroen Krabbé - Van der Woude
Cherry Jones - Molly Star/Mrs. Caldwell
Robbie Coltrane - Matsui
Topher Grace - Kendini
Maile Flanagan - Winnie Tang
Candice Azzara - Saul Bloom'un kız arkadaşı
Jerry Weintraub - Denny Shields
OCEAN'S TWELVE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ocean's Twelve filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.