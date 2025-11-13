Öldürme Arzusu filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Carnahan üstleniyor. Peki, Öldürme Arzusu filminin konusu ne? Öldürme Arzusu filminin oyuncuları kim?

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Vincent D'Onofrio

Elisabeth Shue

Camila Morrone

Dean Norris

Beau Knapp

Len Cariou

Kimberly Elise

Kirby Bliss

Andreas Apergis

Mike Epps

Ronnie Gene Blevins

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öldürme Arzusu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.