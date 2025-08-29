Olmaz Oluversin Gari filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Gürvardar üstleniyor. Peki, Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari filminin oyuncuları kim?

OLMAZ OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Derya ve Güney’in evlenmesi, Aliş ve Seda’yı çok üzmüştür. Ahmet ise Seda ona kaldı diye mutlu olmuştur. Salih hala Sadri’yi ikna etmek için çabalamaya devam etmektedir. Otelden ayrılıp köyde bir ev kiralar. Ruhi ise iyice ondan uzaklaşıp, Seda’nın adamı olmuştur. Derya’nın kafası baya karışıktır. Babasının videosunu sakin kafayla tekrar izlemek ister fakat video Seda’da vardır sadece. Güney ile videoyu Seda’dan alma planları yaparlar. Ahmet, sokakta Ayşe ile Aliş’in el ele tutuştuklarını görür. Ayşe ile konuşur ve Aliş’i döveceğini söyler. Aliş’i alıp kazı alanına götürür. O sırada kazı alanında Şişman, definecilerin kazdığı çukura düşmüştür. Ayşe, abisi Aliş’e zarar vermesin diye jandarmayı arar. Jandarma kazı alanına gelir çukurda Şişman’ı çıkartırken tarihi eserleri görür. Artık kazı alanı sit alanı olmuştur. Bu durum Sadri ve Salih’i baya üzmüştür. Kazı alanının sit alanı olacağını fark eden Muhtar Sadri köylüden ve özellikle Fahri’den saklanmaktadır. Daha sonra köylülere Salih’in abisi Nihat’ı öldürdüğünü söyleyince köylüler sakinleşir ve saklanmasına gerek kalmaz. Köylüler Sadri’ye destek olur. Salih ise Sadri’nin arazisinde otel yapılmasın diye adamları tarafından sahte tarihi eser koyar araziye ve araziden tarihi eser çıktı diye haber verir yetkililere. Derya, Güney, Aliş ve Şişman bir plan yaparak Seda’nın telefonunu almayı başarırlar. Derya telefondan videoyu kendisine gönderir. Video ortaya çıktıktan sonra Jandarma gelip Salih’i kelepçeleyip tutuklar. Derya, videoyu izledikten sonra çok kötü olmuştur. O sırada Sadri’nin arazisinde çıkan heykelleri bildirmek için yetkili arkeologlar Sadri’nin evine gelip haber verirler. Sadri sinirden kalp krizi geçirir ve ambulans gelir. Bütün olayları öğrenen Derya, Güney’e boşanalım der…

OLMAZ OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aslihan Malbora

Kivanç Baran Aslan

Halil Ibrahim Kurum

Birand Tunca

Tugba Melis Türk

OLMAZ OLUVERSİN GARİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Olmaz Oluversin Gari filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.6 olarak belirlendi.