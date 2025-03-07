Ölüm Gösterisi filminin konusu ne? Ölüm Gösterisi filminin oyuncuları kim?

Ölüm Gösterisi (Command Performance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölüm Gösterisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölüm Gösterisi filminin konusu ne? Ölüm Gösterisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ölüm Gösterisi filminin konusu ne? Ölüm Gösterisi filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 20:37

Ölüm Gösterisi filminin yönetmen koltuğunda Dolph Lundgren oturuyor. Filmin senaristliğini Dolph Lundgren ve Steve Latshaw üstleniyor. Peki, Ölüm Gösterisi filminin konusu ne? Ölüm Gösterisi filminin oyuncuları kim? 

ÖLÜM GÖSTERİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Rusya’nın sevilen pop starı ve başkanının ailesiyle birlikte Rock Konseri sırasında kaçırılması üzerine onları kurtarmak baterist ve eski motorsikletçiye kalıcaktır..

ÖLÜM GÖSTERİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dolph Lundgren

Raicho Vasilev

Ivaylo Geraskov

Hristo Shopov

James Chalke

Naum Shopov

Dave Legeno

Shelly Varod

Zahary Baharov

Clement Von Franckenstein

Melissa Smith

Katarzyna Wolejnio

Ida Lundgren

Robin Dobson

Slavi Slavov

ÖLÜM GÖSTERİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Gösterisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.


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