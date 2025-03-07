Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:22

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:22

Geç Gelen Bahar filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu, Kôgo Noda ve Kazuo Hirotsu üstleniyor. Peki, Geç Gelen Bahar filminin konusu ne? Geç Gelen Bahar filminin oyuncuları kim?

GEÇ GELEN BAHAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Japonya'da babasıyla yaşayan genç kız hayatından oldukça memnundur. Buna karşın çevresindeki herkes onu evlendirmek istemektedir. Babasından ayrılmak istemeyen genç kız baskılar yüzünden zor zamanlar geçirir...

GEÇ GELEN BAHAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chishû Ryû

Setsuko Hara

Haruko Sugimura

Kuniko Miyake

Masao Mishima

Yoshiko Tsubouchi

Hohi Aoki

Yumeji Tsukioka

Jun Usami

Yôko Katsuragi

Toyo Takahashi

Ichirô Shimizu

Jun Tanizaki

Youko Benisawa

Manzaburo Umewaka

GEÇ GELEN BAHAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geç Gelen Bahar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.