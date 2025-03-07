Geç Gelen Bahar filminin konusu ne? Geç Gelen Bahar filminin oyuncuları kim?
Geç Gelen Bahar (Late Spring) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geç Gelen Bahar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geç Gelen Bahar filminin konusu ne? Geç Gelen Bahar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Geç Gelen Bahar filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu, Kôgo Noda ve Kazuo Hirotsu üstleniyor. Peki, Geç Gelen Bahar filminin konusu ne? Geç Gelen Bahar filminin oyuncuları kim?
GEÇ GELEN BAHAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Japonya'da babasıyla yaşayan genç kız hayatından oldukça memnundur. Buna karşın çevresindeki herkes onu evlendirmek istemektedir. Babasından ayrılmak istemeyen genç kız baskılar yüzünden zor zamanlar geçirir...
GEÇ GELEN BAHAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chishû Ryû
Setsuko Hara
Haruko Sugimura
Kuniko Miyake
Masao Mishima
Yoshiko Tsubouchi
Hohi Aoki
Yumeji Tsukioka
Jun Usami
Yôko Katsuragi
Toyo Takahashi
Ichirô Shimizu
Jun Tanizaki
Youko Benisawa
Manzaburo Umewaka
GEÇ GELEN BAHAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Geç Gelen Bahar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Bahçeli'nin sağlık durumuna dair MHP'den yeni açıklama
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Oğuzhan Uğur'dan Ece Gürel paylaşımı!
- Dev santrali sattılar!
- Trabzonspor'un stadyumunda korkutan görüntüler!
- Zorlu Center'daki lüks restoran ifşa oldu!