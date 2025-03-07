Shazam! 6 Güç filminin konusu ne? Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim?
Shazam! 6 Güç (Late Spring) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Shazam! 6 Güç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Shazam! 6 Güç filminin konusu ne? Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Shazam! 6 Güç filminin yönetmen koltuğunda David F. Sandberg oturuyor. Filmin senaristliğini Henry Gayden ve Darren Lemke üstleniyor. Peki, Shazam! 6 Güç filminin konusu ne? Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim?
SHAZAM! FİLMİNİN KONUSU NE?
Koruyucu ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Billy Batson'ın 'shazam' kelimesini bağırmasıyla başlayan ve eski bir büyücü sayesinde altı mitolojik Tanrı'nın gücüne sahip yetişkin bir süper kahraman olan Shazam!'a dönüşme hikâyesini konu edinen Shazam!'da ana karakter bir yandan kendi sınırlarını test ederken bir yandan da filmin kötü karakteri Dr. Thaddeus Sivana'ya karşı savaşmak ve güçlenmek zorunda kalacaktır. Kaslı, heykel gibi bir vücudun içinde hâlâ bir çocuk olan Shazam, kendisinin bu yetişkin hâlinin, her ergenin süper güçlerle yapacağı şeyleri yaparak tadını çıkarıyor: Onlarla eğleniyor! Uçabiliyor mu? Röntgen görüşü var mı? Ellerinden şimşek fırlatabiliyor mu? Sosyal bilimler sınavından kaçabiliyor mu? Shazam, bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla yeteneklerinin sınırını sınamaya girişiyor. Ama Dr. Thaddeus Sivana’nın kontrolündeki ölümcül kötü güçlerle mücadele etmek için, bu güçleri kısa sürede ustaca kullanmayı öğrenmesi gerek.
SHAZAM! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zachary Levi
Mark Strong
Asher Angel
Jack Dylan Grazer
Michelle Borth
Adam Brody
Ross Butler
SHAZAM! FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Shazam! 6 Güç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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