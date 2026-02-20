Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin yönetmen koltuğunda Roel Reiné oturuyor. Filmin senaristliğini Paul W. S. Anderson ve Tony Giglio üstleniyor. Peki, Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin konusu ne? Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin oyuncuları kim?

ÖLÜM YARIŞI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

İngiliz milyoner Niles York, Weyland Şirketinin sahibi R. H. Weyland'ı şirketinin bütün haklarını kendisine devretmek zorunda bırakır. Niles'ın amacı ölüm yarışını küresel boyuta taşımaktır. Şirketini kaybeden Weyland, şirketini geri alabilmek için Carl Lucas'tan faydalanmak ister. Ölüm yarışı sırasında bir kaza sonucu bütün yüzü yanan Carl Lucas, ölüm döşeğindedir. Weyland, Carl Lucas'ın iyileşmesi için bütün masraflarını karşılayarak onu tedavi ettirir. Ameliyat sonucu Carl Lucas'ın yüzü tekrar eski haline döner. Weyland bu iyiliği karşılığında Carl Lucas'tan şirketini geri alması için kendisine yardım etmesini ister. Tedavinin ardından Carl Lucas, Niles York tarafından ölüm yarışları için Güney Afrika'ya gönderilir.

ÖLÜM YARIŞI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Goss - Carl "Luke" Lucas / Frankenstein

Tanit Phoenix - Katrina Banks

Robin Shou - 14K

Kim Engelbrecht - Kelly O' Donnell

Bart Fouche - Razor

Chaulbi Dean Kreik - Calimiity J

Jeremy Crutchley - Psycho

Tanya van Graan - Amber

Eugene Khumbanyiwa - Nero

Ebby Weyime - Maria Rodriguez

Mark Elderkin - Sgt. Fury

Yrsa Daley-Ward - Salinas

Michelle van Schaik - Olga Braun

Brandon Livanos - Pretty Boy

Anton David Jeftha - Jackal

Shaamilla Noordien - Corns

ÖLÜM YARIŞI 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.