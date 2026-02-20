Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin yönetmen koltuğunda Roel Reiné oturuyor. Filmin senaristliğini Paul W. S. Anderson ve Tony Giglio üstleniyor. Peki, Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin konusu ne? Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin oyuncuları kim?
ÖLÜM YARIŞI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
İngiliz milyoner Niles York, Weyland Şirketinin sahibi R. H. Weyland'ı şirketinin bütün haklarını kendisine devretmek zorunda bırakır. Niles'ın amacı ölüm yarışını küresel boyuta taşımaktır. Şirketini kaybeden Weyland, şirketini geri alabilmek için Carl Lucas'tan faydalanmak ister. Ölüm yarışı sırasında bir kaza sonucu bütün yüzü yanan Carl Lucas, ölüm döşeğindedir. Weyland, Carl Lucas'ın iyileşmesi için bütün masraflarını karşılayarak onu tedavi ettirir. Ameliyat sonucu Carl Lucas'ın yüzü tekrar eski haline döner. Weyland bu iyiliği karşılığında Carl Lucas'tan şirketini geri alması için kendisine yardım etmesini ister. Tedavinin ardından Carl Lucas, Niles York tarafından ölüm yarışları için Güney Afrika'ya gönderilir.
ÖLÜM YARIŞI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luke Goss - Carl "Luke" Lucas / Frankenstein
Tanit Phoenix - Katrina Banks
Robin Shou - 14K
Kim Engelbrecht - Kelly O' Donnell
Bart Fouche - Razor
Chaulbi Dean Kreik - Calimiity J
Jeremy Crutchley - Psycho
Tanya van Graan - Amber
Eugene Khumbanyiwa - Nero
Ebby Weyime - Maria Rodriguez
Mark Elderkin - Sgt. Fury
Yrsa Daley-Ward - Salinas
Michelle van Schaik - Olga Braun
Brandon Livanos - Pretty Boy
Anton David Jeftha - Jackal
Shaamilla Noordien - Corns
ÖLÜM YARIŞI 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölüm Yarışı 3: Cehennem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.