The Days izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor! The Days ne zaman, nerede yayımlanacak? The Days dizisinin konusu ne?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:03

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:03

Gerçek hayattan uyarlanan The Days dizisi seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hideo Nakata ve Masaki Nishiura yer alıyor. Senaristliği ise Ryusho Kadota ve Jun Masumoto üstlendi.



THE DAYS'İN OYUNCU KADROSU

Netflix'in yeni gerilim dizisi The Days'in oyuncu kadrosunda Koji Yakusho, Yutaka Takenouchi, Fumiyo Kohinata, Kaoru Kobayashi, Takuma Otoo, Ken Mitsuishi, Kenichi Endo, Yuriko Ishida, Yuki Izumisawa, Tomomi, Maruyama, Ouji Suzuka, Yasushi Fuchikami, Shigemitsu Ogi, Kazuya Takahashi, Yoshi Sako,Naomasa Musaka ve Mitsuru Fukikoshi gibi isimler yer alıyor.

THE DAYS NEREDE YAYIMLANACAK?

Japon yapımı dizi 1 Haziran'da dijital platform Netflix'te yayımlanacak.

KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

The Days 8 bölümden oluşacak.

THE DAYS DİZİSİNİN KONUSU

Fukushima santrali sorumluları ve çalışanları hiç beklemedikleri ve eşi benzeri olmayan ölümcül bir nükleer felaketle karşı karşıya kaldı. Onlar birer kahraman mı, yoksa suçlu mu?