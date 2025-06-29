Ölümcül Oyun filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Severin Fiala, Veronika Franz üstleniyor. Peki, Ölümcül Oyun filminin konusu ne? Ölümcül Oyun filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıcak bir yaz günü, 9 yaşındaki ikizler ıssız evlerinde annelerinin estetik ameliyattan dönüşünü beklemektedirler. Yüzü tamamen sargılar içinde eve gelen annelerinin değişik davrandığını fark eden çocuklar, gelenin kendi anneleri olup olmadığından şüphe duymaya başlarlar. Güven ve sevgi duyguları altüst olur.

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Susanne Wuest

Elias Schwarz

Lukas Schwarz

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Oyun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.