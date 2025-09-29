Ölümün Sesi filminin yönetmen koltuğunda Eric Valette oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Klavan, Minako Daira üstleniyor. Peki, Ölümün Sesi filminin konusu ne? Ölümün Sesi filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMÜN SESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Beth Raymond birkaç gün arayla iki arkadaşının korkunç bir şekilde can verişlerine tanık olarak ciddi bir travma yaşar. Daha da rahatsız edici olanı, her ikisinin de cep telefonlarına mesaj geldiğini bilmesidir. Arkadaşları bu mesajlarda yaşayacakları dehşet dolu son anlarının kaydını dinlemişlerdir.

ÖLÜMÜN SESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shannyn Sossamon

Edward Burns

Ana Claudia Talancón

Ray Wise

Azura Skye

Rhoda Griffis

Margaret Cho

Johnny Lewis

ÖLÜMÜN SESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümün Sesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.