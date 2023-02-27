Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme.. Seyirciler çok üzülmüştü
Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı Ömer dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu.
Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş yaralanmıştı. Bölgeden gelen acı haberler sonrası dizi çekimleri durmuş ve çok sayıda dizi yayınlanamamıştı. Bu kapsamda Star TV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi isimlerin yer aldığı ''Ömer'' dizisi de ekrana gelmemişti.
Diziye iki haftalık ara verilmiş ve geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlanmıştı.
MALATYA'DA DEPREM OLDU
Bugün ise Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem yıkıma yol açtı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bazı binaların yıkıldığını" belirtti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "29 bina yıkıldı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 110 yaralımız var" açıklamasında bulundu.
Bu gelişmenin ardından Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ömer' dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Cumhuriyet'in derlediği bilgilere göre; Ömer dizisi yayınlanacak.
Star TV'nin yayın akışına bakıldığında 'Ömer' dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağı görülüyor.
Star TV Yayın Akışı
Gündüz Kuşağı
Mesut Yar ile Bugün Güncel
07:00
SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN
09:30
SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE
13:00
SÖZ
16:00
Dünden Sonra Yarından Önce
17:30
Star Haber
18:15
Akşam Kuşağı
ÖMER
20:00
Çöp Adam Yerli Dizi / Tekrar
00:15
Dünden Sonra Yarından Önce Yaşam / Tekrar
02:30
Sabahın Sultanı Seda Sayan / Tekrar
03:30
Söz Yerli Dizi / Tekrar
05:30
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