Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme.. Seyirciler çok üzülmüştü

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:08

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:08

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş yaralanmıştı. Bölgeden gelen acı haberler sonrası dizi çekimleri durmuş ve çok sayıda dizi yayınlanamamıştı. Bu kapsamda Star TV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi isimlerin yer aldığı ''Ömer'' dizisi de ekrana gelmemişti.

Diziye iki haftalık ara verilmiş ve geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlanmıştı.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Bugün ise Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem yıkıma yol açtı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bazı binaların yıkıldığını" belirtti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "29 bina yıkıldı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 110 yaralımız var" açıklamasında bulundu.

Bu gelişmenin ardından Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ömer' dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Cumhuriyet'in derlediği bilgilere göre; Ömer dizisi yayınlanacak.

Star TV'nin yayın akışına bakıldığında 'Ömer' dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağı görülüyor.

Star TV Yayın Akışı

Gündüz Kuşağı

Mesut Yar ile Bugün Güncel

07:00

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

09:30

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE

13:00

SÖZ

16:00

Dünden Sonra Yarından Önce

17:30

Star Haber

18:15

Akşam Kuşağı

ÖMER

20:00

Çöp Adam Yerli Dizi / Tekrar

00:15

Dünden Sonra Yarından Önce Yaşam / Tekrar

02:30

Sabahın Sultanı Seda Sayan / Tekrar

03:30

Söz Yerli Dizi / Tekrar

05:30