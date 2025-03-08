Yayınlanma: 08.03.2025 - 17:41

Güncelleme: 08.03.2025 - 17:41

Organize İşler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Organize İşler filminin konusu ne? Organize İşler filminin oyuncuları kim?

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır. İstanbul’da masumlar, suçlular ve ‘daha’ suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele serisinden sonra ‘kara film’ tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan’ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Ayberk Atilla (Köylü)

Bican Günalan (İbrahim)

Osman Gidişoğlu (Ercüment)

Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)

Nuri Gökaşan (Savcı)

Osman Wöber (Komiser)

İclal Aydın (Hilal)

Sinan Bengier (Melih Abi)

Berrak Tüzünataç (Ebru)

Ferhat Yılmaz (Sami)

Caner Alkaya (Arif)

Celal Tak (Semih)

Deniz Özerman (Okuldaki Veli)

Ersin Korkut (Ersin)

Erdem Baş (Hayri)

Hande Dane (Suna)

Ezgi Mola (Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Rıza)

Sarp Apak (Kemal)

Cem Aksakal (Cem)

Aydan Taş (Aydan)

Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)

Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)

Gülhan Tekin (Elmas)

Melike Güner (Yosun)

Özgür Tanık (Şeniz)

Cahit Taş (Tiger)

Nusret Karakuş (Nusret)

Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)

Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)

Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)

ORGANİZE İŞLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Organize İşler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.