Umudumuz Şaban filminin konusu ne? Umudumuz Şaban filminin oyuncuları kim?
Umudumuz Şaban filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Umudumuz Şaban filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Umudumuz Şaban filminin konusu ne? Umudumuz Şaban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Umudumuz Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Umudumuz Şaban filminin konusu ne? Umudumuz Şaban filminin oyuncuları kim?
UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Şaban (Kemal Sunal), amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelir. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde (Rumelihisarüstü), köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Şaban ise kendisine umut bağlayanların yüzünü kara çıkarmaz. Ağanın adamı olan muhtarı seçimde yener.
UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Ringo Şaban
Serpil Nur - Canan
Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul
Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif
Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan
Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç
Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah
Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil
Yadigar Ejder - Ayı Necmo
Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı
Mustafa Dik -
Kamer Baba - Mahalleli
Şeref Çokşeker - Mahalleli
Necip Tekçe - Yedi Bela Recep
Tevfik Şen - Cabbar
Remziye Fırtına - Davetteki Kadın
Cevdet Balıkçı - Peştemalci Hasan
Nuri Tuğ - Mahalleli
Sabahat İzgü - Mahalleli
Yılmaz Kurt - Mardinlinin Ölen Adamı
Yusuf Çetin - Mardinlinin Ölen Adamı
Hüseyin Turan
Murat Özlük
Bedri Uğur - Bedo
Ahmet Koç - Necmo'nun Adamı
Arseven Gümüş
Çetin Tolbas - Kahveci
Adnan Karabacak - Kahvehanenin Ringosu
Memduh Ünsal - Kahvedeki Adam
UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Umudumuz Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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