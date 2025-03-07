Yayınlanma: 07.03.2025 - 19:47

Güncelleme: 07.03.2025 - 19:47

Umudumuz Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Umudumuz Şaban filminin konusu ne? Umudumuz Şaban filminin oyuncuları kim?

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban (Kemal Sunal), amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelir. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde (Rumelihisarüstü), köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Şaban ise kendisine umut bağlayanların yüzünü kara çıkarmaz. Ağanın adamı olan muhtarı seçimde yener.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Ringo Şaban

Serpil Nur - Canan

Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul

Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif

Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan

Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç

Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah

Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil

Yadigar Ejder - Ayı Necmo

Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı

Mustafa Dik -

Kamer Baba - Mahalleli

Şeref Çokşeker - Mahalleli

Necip Tekçe - Yedi Bela Recep

Tevfik Şen - Cabbar

Remziye Fırtına - Davetteki Kadın

Cevdet Balıkçı - Peştemalci Hasan

Nuri Tuğ - Mahalleli

Sabahat İzgü - Mahalleli

Yılmaz Kurt - Mardinlinin Ölen Adamı

Yusuf Çetin - Mardinlinin Ölen Adamı

Hüseyin Turan

Murat Özlük

Bedri Uğur - Bedo

Ahmet Koç - Necmo'nun Adamı

Arseven Gümüş

Çetin Tolbas - Kahveci

Adnan Karabacak - Kahvehanenin Ringosu

Memduh Ünsal - Kahvedeki Adam

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Umudumuz Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.