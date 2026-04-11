Orta Direk Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Orta Direk Şaban filminin konusu ne? Orta Direk Şaban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sevdiği kadının kalbini kazanmak için güçlü rakibi ile zorlu bir mücadeleye girişen genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Şaban, sakin ve sıradan bir hayat süren genç bir adamdır. Kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar’a kaptırır. Ancak Bahar’ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibini geride bırakması gerekmektedir. Güçlü rakibi Erkan, birçok spor dalında üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı ve adamlarının da katılması işlerin karışmasına neden olur. Şaban, her türlü zorluğun üstesinden gelip, rakibini ardında bırakarak Bahar’ın kalbini çalmayı başarabilecek midir?

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Yalçın Tülpar

Bahar Öztan

Dinçer Çekmez

Reha Yurdakul

Ekrem Dümer

Sırrı Elitaş

Renan Fosforoğlu

Ergun Köknar

Coşkun Göğen

Oktar Durukan

Baykal Kent

Tahsin Koray

Hüseyin Kutman

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Orta Direk Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.