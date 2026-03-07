Örümcek-Adam: Eve Dönüş filminin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Filmin senaristliğini Jon Watts, Jonathan M. Goldstein ve John Francis Daley üstleniyor. Peki, Örümcek-Adam: Eve Dönüş filminin konusu ne? Örümcek-Adam: Eve Dönüş filminin oyuncuları kim?
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
"Captain America: Civil War"da sansasyonel bir başlangıç yapan Genç Peter Parker/Örümcek-Adam ( Tom Holland), "Örümcek-Adam: Eve Dönüş"te yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süper kahraman olarak yaşamaya başlıyor. "Yenilmezler"le yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, her zaman gözünü üzerinde tutan yeni akıl hocası Tony Stark (Robert Downey, Jr.)'ın gözetimi altında, halası May (Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır,fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği "Örümcek-Adam" olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır.Ta ki, yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çıkıp, Peter'in hayatta önem verdiği her şey tehlikeye girene kadar…
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Downey Jr.
Michael Keaton
Marisa Tomei
Tom Holland
Logan Marshall-Green
Kenneth Choi
Zendaya
Laura Harrier
Bokeem Woodbine
Tony Revolori
Jacob Batalon
Angourie Rice
Zach Cherry
Kirk R. Thatcher
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Örümcek-Adam: Eve Dönüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.