Örümcek Ağı filminin yönetmen koltuğunda Samuel Bodin oturuyor. Filmin senaristliğini ise Chris Thomas Devlin üstleniyor. Peki, Örümcek Ağı filminin konusu ne? Örümcek Ağı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÖRÜMCEK AĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Örümcek Ağı, evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını konu ediyor. Peter, ailesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan sekiz yaşındaki bir çocuktur. Yatak odasının duvarlarında gizemli sesler duymaya başlayan Peter, bu durumu ailesiyle paylaşır. Ancak ailesi duyduyu seslerin Peter’in hayal gücünün ürünü olduğunu söyler. Korkusu yoğunlaştıkça Peter, ailesinin ondan korkunç bir sır sakladığına inanmaya başlar.

ÖRÜMCEK AĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lizzy Caplan

Antony Starr

Cleopatra Coleman

ÖRÜMCEK AĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Örümcek Ağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.