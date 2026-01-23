Oscar adayı Hamnet filminin konusu ne? Hamnet filminin oyuncuları kim?

Hamnet filminin yönetmen koltuğunda Chloé Zhao oturuyor. Filmin senaristliğini Chloé Zhao, Maggie O’Farrell üstleniyor. Peki, Hamnet filminin konusu ne? Hamnet filminin oyuncuları kim?
HAMNET FİLMİNİN KONUSU NE?
William Shakespeare ve eşi Agnes, on bir yaşındaki oğulları Hamnet'in ölümünün yasını tutar. Birlikte çocuklarının kaybıyla nasıl başa çıkabileceklerini bulmaya çalışırlar.
HAMNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Paul Mescal
Jessie Buckley
Emily Watson
Joe Alwyn
Jacobi Jupe
Noah Jupe
Bodhi Rae Breathnach
Olivia Lynes
Freya Hannan-Mills
David Wilmot
Smylie Bradwell
Faith Delaney
Sam Woolf
Jack Shalloo
Elliot Baxter
HAMNET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hamnet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
HAMNET FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Hamnet filmi 6 Şubat 2026 tarihinde vizyona girecek.