Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin yönetmen koltuğunda Genndy Tartakovsky oturuyor. Filmin senaristliğini Michael McCullers, Genndy Tartakovsky üstleniyor. Peki, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin konusu ne? Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin oyuncuları kim?

OTEL TRANSILVANYA 3: YAZ TATİLİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Otel Transilvanya 3, Dracula ve ailesinin lüks canavar gemisindeki tatil maceralarını konu ediyor. Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu ayarlayarak Dracula'ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde Dracula otelden başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. Dracula'nın arkadaşları da bu geziye katılmaya karşı koyamaz. Canavarlar, canavar voleybolundan devasa büyüklükteki büfelere ve egzotik gezilere kadar gemi gezisinde sunulan tüm eğlencelerle günlerini gün ederler. Fakat işler Dracula'nın geminin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. Aile, arkadaşlar ve tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak, en güçlü vampir için bile çok fazla olabilir...

OTEL TRANSILVANYA 3: YAZ TATİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adam Sandler

Selena Gomez

Andy Samberg

Kathryn Hahn

Kevin James

Steve Buscemi

David Spade

Fran Drescher

Mel Brooks

Molly Shannon

Keegan-Michael

Genndy Tartakovsky

Jim Gaffigan

Asher Blinkoff

Chrissy Teigen

Joe Jonas

Chris Parnell

Aaron LaPlante

Michelle Murdocca

Joyce Arrastia

OTEL TRANSILVANYA 3: YAZ TATİLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.