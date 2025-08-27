Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin yönetmen koltuğunda Genndy Tartakovsky oturuyor. Filmin senaristliğini Michael McCullers, Genndy Tartakovsky üstleniyor. Peki, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin konusu ne? Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin oyuncuları kim?
OTEL TRANSILVANYA 3: YAZ TATİLİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Otel Transilvanya 3, Dracula ve ailesinin lüks canavar gemisindeki tatil maceralarını konu ediyor. Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu ayarlayarak Dracula'ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde Dracula otelden başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. Dracula'nın arkadaşları da bu geziye katılmaya karşı koyamaz. Canavarlar, canavar voleybolundan devasa büyüklükteki büfelere ve egzotik gezilere kadar gemi gezisinde sunulan tüm eğlencelerle günlerini gün ederler. Fakat işler Dracula'nın geminin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. Aile, arkadaşlar ve tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak, en güçlü vampir için bile çok fazla olabilir...
OTEL TRANSILVANYA 3: YAZ TATİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adam Sandler
Selena Gomez
Andy Samberg
Kathryn Hahn
Kevin James
Steve Buscemi
David Spade
Fran Drescher
Mel Brooks
Molly Shannon
Keegan-Michael
Genndy Tartakovsky
Jim Gaffigan
Asher Blinkoff
Chrissy Teigen
Joe Jonas
Chris Parnell
Aaron LaPlante
Michelle Murdocca
Joyce Arrastia
OTEL TRANSILVANYA 3: YAZ TATİLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.