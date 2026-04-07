Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim?

7.04.2026 11:09:00
Otoban (Collide) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Otoban filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim?

Otoban filminin yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. Filmin senaristliğini F. Scott Frazier ve Eran Creevy üstleniyor. Peki, Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

OTOBAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Köln'de yaşayan Amerikalı bir eski uyuşturucu satıcısı, hasta kız arkadaşını kurtarmak için uyuşturucu vurgunu düzenlemeye zorlanır.

OTOBAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Nicholas Hoult

Felicity Jones

Anthony Hopkins

OTOBAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Otoban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.

