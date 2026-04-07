Otoban filminin yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. Filmin senaristliğini F. Scott Frazier ve Eran Creevy üstleniyor. Peki, Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
OTOBAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Köln'de yaşayan Amerikalı bir eski uyuşturucu satıcısı, hasta kız arkadaşını kurtarmak için uyuşturucu vurgunu düzenlemeye zorlanır.
OTOBAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicholas Hoult
Felicity Jones
Anthony Hopkins
OTOBAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Otoban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.