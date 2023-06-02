Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:12

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:12

Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Overlord Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda Julius Avery otururken, filmin senaryosunu Billy Ray ve Mark L. Smith kaleme aldı. 2018 yılında vizyona giren Overlord Operasyonu filminin türü aksiyondur. Peki, Overlord Operasyonu filmi konusu nedir? Overlord Operasyonu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

OVERLORD OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

2. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirecek Normandiya Çıkarması’na saatler kala Amerikan paraşütçü askerlerden oluşan bir ekip, saldırının başarısı için hayati önem taşıyan bir görevi yürütmek üzere Nazi işgali altındaki Fransa’ya indirilir. Fakat askerler hedeflerine yaklaşırken gizemli bir Nazi laboratuvarında dünyada benzeri olmayan düşmanlarla karşı karşıya gelir.

OVERLORD OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jovan Adepo - Boyce

Wyatt Russell - Ford

Jacob Anderson - Dawson

Pilou Asbæk - Wafner

Iain De Caestecker - Chase

Matt Lindquist

Adam Collins - GI Paratrooper

Ben Tavassoli - Nez

James Thomas Scott

Andy Wareham - Richt

Dominic Applewhite - Rosenfeld

Éva Magyar

Michael Epp - German Soldier

John Magaro - Tibbet

Bokeem Woodbine - Rensin

Jovanna Huguet

Mathilde Ollivier - Chloe

OVERLORD OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Overlord Operasyonu filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.