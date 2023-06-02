Overlord Operasyonu filmi konusu nedir? Overlord Operasyonu filmi oyuncuları kimler?
Overlord Operasyonu filmi Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Overlord Operasyonu filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Overlord Operasyonu filmi konusu nedir? Overlord Operasyonu filmi oyuncuları kimler?
Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Overlord Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda Julius Avery otururken, filmin senaryosunu Billy Ray ve Mark L. Smith kaleme aldı. 2018 yılında vizyona giren Overlord Operasyonu filminin türü aksiyondur. Peki, Overlord Operasyonu filmi konusu nedir? Overlord Operasyonu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
OVERLORD OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?
2. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirecek Normandiya Çıkarması’na saatler kala Amerikan paraşütçü askerlerden oluşan bir ekip, saldırının başarısı için hayati önem taşıyan bir görevi yürütmek üzere Nazi işgali altındaki Fransa’ya indirilir. Fakat askerler hedeflerine yaklaşırken gizemli bir Nazi laboratuvarında dünyada benzeri olmayan düşmanlarla karşı karşıya gelir.
OVERLORD OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jovan Adepo - Boyce
Wyatt Russell - Ford
Jacob Anderson - Dawson
Pilou Asbæk - Wafner
Iain De Caestecker - Chase
Matt Lindquist
Adam Collins - GI Paratrooper
Ben Tavassoli - Nez
James Thomas Scott
Andy Wareham - Richt
Dominic Applewhite - Rosenfeld
Éva Magyar
Michael Epp - German Soldier
John Magaro - Tibbet
Bokeem Woodbine - Rensin
Jovanna Huguet
Mathilde Ollivier - Chloe
OVERLORD OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Overlord Operasyonu filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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