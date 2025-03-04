Oyun sayısını alan yarışmacının neşesi tartışmaya sebep oldu: Volkan ve Adem arasında oyun sonrası 'sevinç' tartışması yaşandı!

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ederken, oyun sonrası yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansıdı. İşte, o anların ayrıntıları...

Oyun sayısını alan yarışmacının neşesi tartışmaya sebep oldu: Volkan ve Adem arasında oyun sonrası 'sevinç' tartışması yaşandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 23:06

Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler son hızla devam ediyor. Her bölüm olduğunu gibi izleyicileri ekranlara kitleyen sevilen yarışma programında, yarışmacılar arasında 'sevinç' tartışması yaşandı.

Oynanan son oyun sırasında karşı karşıya gelen Adem ve Volkan kıyasıya bir mücadele verdi. Son dakikalara kadar başa baş giden oyunda Volkan hızlı bir atış yaparak Adem'in önüne geçti.

Sayıyı alan Volkan'ın Adem'e bakarak yaptığı sevinç işareti iki yarışmacının tartışmasına sebep oldu. Volkan, aldığı sayının mutluluğu ile Adem'i fazlasıyla kızdırdı.

"Yüzüme bakarak sevinme!" diyen Adem'e karşılık Volkan'ın cevabı ise "Pilot selamı kardeşim." oldu. Volkan'ın arkasına dönüp gitmesiyle daha da çok sinirlenen Adem "Sevincini benim gözlerimin içine bakarak yaşama." diyerek tepsini gösterdi. 

Volkan'ın aldığı sayı ile birlikte gönüllüler takımı oyunda 3-0 öne geçti.


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star

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