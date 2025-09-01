Özgürlük Yemini (Ironclad) filminin konusu ne? Özgürlük Yemini filminin oyuncuları kim?

Özgürlük Yemini filminin yönetmen koltuğunda Jonathan English oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan English, Erick Kastel, Stephen McDool üstleniyor. Peki, Özgürlük Yemini filminin konusu ne? Özgürlük Yemini filminin oyuncuları kim?

ÖZGÜRLÜK YEMİNİ FİLMİNİN KONUSU NE?

13. yüzyıl Avrupasında devrimci Baronlar gözden düşmüş Kral John'u insanlara daha fazla özgürlük vaat eden Magna Carta bildirgesini imzalamaya zorlarlar. Fakat Kral İngiltere'nin güneyinden kendisine bağlı bir ordu toplamaktadır ve tüm ülkeyle beraber Baronları da tekrar kendi tiranlık yönetimine bağlamaya kararlıdır. Krala göre önündeki tek engel özgürlüklerin ve adalet arayışının savunma noktası haline gelen Rochester kalesidir. Filmin yönetmenliğini aksiyonsever sinemacı Jonathan English üstlenirken, senaryoda yönetmen ile birlikte Erick Kastel'ın da imzası var. Başrollerde ise Paul Giamatti, Jason Flemyng ve Brian Cox'u seyredeceğiz

ÖZGÜRLÜK YEMİNİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Giamatti

Brian Cox

James Purefoy

Kate Mara

Mackenzie Crook

Charles Dance

Jason Flemyng

Derek Jacobi

Vladimir Kulich

Jamie Foreman

Annabelle Apsion

Steffan Rhodri

Aneurin Barnard

David Melville

Rhys Parry Jones

ÖZGÜRLÜK YEMİNİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özgürlük Yemini filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.