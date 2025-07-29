Pan filminin yönetmen koltuğunda Joe Wright otuuryor. Filmin senaristliğini Jason Fuchs üstleniyor. Peki, Pan filminin konusu ne? Pan filminin oyuncuları kim?

PAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Öksüz bir çocuk olan Peter Pan, büyülü bir ada olan Varolmayan Ülke'de (Neverland) yerli halkın kurtarıcı umudu olur. Nitekim kehanete göre adayı yöneten korsan Karasakal'a isyan edecek çocuk, uçabilme yeteneğine sahip olacaktır. JM Barrie'nin klasikleşmiş Peter Pan öyküsünün bu modern uyarlamasında Pan rolünde Levi Miller, Karasakal rolünde Hugh Jackman ve Kaptan Kanca rolünde Garrett Hedlund var.

PAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman

Levi Miller

Rooney Mara

Garrett Hedlund

Amanda Seyfried

Spencer Wilding

Kathy Burke

Julian Seager

Jack Lowden

Anastasia Harrold

Michael Ryan

Jimmy Vee

Deborah Rosan

Adeel Akhtar

Emerald Fennell

Cara Delevingne

Nonso Anozie

Paul Kaye

Nicholas Agnew

Lewis MacDougall

PAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.