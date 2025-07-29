Pan filminin yönetmen koltuğunda Joe Wright otuuryor. Filmin senaristliğini Jason Fuchs üstleniyor. Peki, Pan filminin konusu ne? Pan filminin oyuncuları kim?
PAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Öksüz bir çocuk olan Peter Pan, büyülü bir ada olan Varolmayan Ülke'de (Neverland) yerli halkın kurtarıcı umudu olur. Nitekim kehanete göre adayı yöneten korsan Karasakal'a isyan edecek çocuk, uçabilme yeteneğine sahip olacaktır. JM Barrie'nin klasikleşmiş Peter Pan öyküsünün bu modern uyarlamasında Pan rolünde Levi Miller, Karasakal rolünde Hugh Jackman ve Kaptan Kanca rolünde Garrett Hedlund var.
PAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hugh Jackman
Levi Miller
Rooney Mara
Garrett Hedlund
Amanda Seyfried
Spencer Wilding
Kathy Burke
Julian Seager
Jack Lowden
Anastasia Harrold
Michael Ryan
Jimmy Vee
Deborah Rosan
Adeel Akhtar
Emerald Fennell
Cara Delevingne
Nonso Anozie
Paul Kaye
Nicholas Agnew
Lewis MacDougall
PAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Pan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.