Panama filminin yönetmen koltuğunda Mark Neveldine oturuyor. Filmin senaristliğini Daniel Adams, William Barber üstleniyor. Peki, Panama filminin konusu ne? Panama filminin oyuncuları kim?

PANAMA FİLMİNİN KONUSU NE?

ABD, bir diktatörden kurtulmak için Panama'yı işgal etmenin eşiğindeyken, eski bir denizci olan Becker, CIA ajanı Stark tarafından çok gizli bir silah ticareti görevi için işe alınır. Becker, İç Savaşın kaosunda yol alırken, suikastçılarla savaşmalı ve görevini tamamlamak için düşmanla pazarlık yapmalıdır.

PANAMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cole Hauser

Mel Gibson

Mauricio Hénao

Charlie Weber

Kate Katzman

Victor Turpin

Néstor Rodulfo

Jai Stefan

Jackie Cruz

Simon Phillips

PANAMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Panama filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.