Paris, Texas filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Paris, Texas filminin IMDb puanı kaç?

Paris, Texas filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Paris, Texas filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Paris, Texas filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:40
Paris, Texas filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Paris, Texas filminin IMDb puanı kaç?
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Paris, Texas, yönetmenliğini üstlenen Wim Wenders'ın, senaristliğinde Sam Shepard ve L.M. Kit Carson'la birlikte çalıştığı, 1984 yapımlı bir dram filmidir.



PARİS, TEXAS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, yıllarca ortalıkta görünmemesinin ardından abisi onu bulur ve tekrar hayata döndürmeye çalışır. İlk olarak Travis’i Los Angeles’a oğlunun yanına getirir. Sonrasındaysa eski karısını bulmak için birlikte harekete geçerler.

PARİS, TEXAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harry Dean Stanton

Nastassja Kinski

Dean Stockwell

Hunter Carson

Aurore Clément

Edward Fayton

Bernhard Wicki

Sam Berry

Claresie Mobley

Viva

Socorro Valdez

Justin Hogg

Tom Farrell

John Lurie

Jeni Vici

PARİS, TEXAS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Paris, Texas filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.


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