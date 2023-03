James Gunn kimdir, kaç yaşında? James Gunn hangi filmleri yönetti?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:29

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:29

Amerikalı film yönetmeni, yapımcısı ve senarist James Gunn'ın yaşamı ve yönettiği filmler araştırılıyor. Sinemaseverler, ünlü yönetmenle ilgili bilgileri merak ediyor. İşte ayrıntılar...

JAMES GUNN KİMDİR?

James Gunn, 5 Ağustos 1966'da Missouri eyâletine bağlı St. Louis şehrinde doğdu. Çocukluğunu St. Louis ve Manchester, Missouri'de geçirdi. Beş kardeşi vardır: aktör Sean, aktör ve siyaset yazarı Matt, senarist Brian, Patrick ve Beth. İrlanda ve Yahudi asıllıdır. Gunn ailesinin soyadının özünde İrlandaca MacGilgunn olduğunu ve "ölüm tanrısının hizmetkarlarının oğlu" anlamına geldiğini söyler; "kahverengi oğlu" anlamına gelir.

St. Louis'te yaşarken Gunn 1989 yılında baş vokal olduğu The Icons adlı grubu kurdu. Grup Mom, We Like It Here on Earth albümünü 1994'te çıkardı. Grubun Sunday ve Walking Naked şarkıları Tromeo and Juliet filminde kullanıldı. The Icons 1990'ların ortasında dağıldı. Gunn, müzik alanında çalışmaya devam etti ve Scooby-Doo, Scooby-Doo 2: Canavarlar Kaçtı ve Movie 43 filmleri için müzik yaptı.

Gençliğinde Yaşayan Ölülerin Gecesi ve 13. Cuma gibi düşük bütçeli filmlerden etkilenmişti. Fangoria gibi dergiler okuyordu ve korku filmlerinin galalarına katılıyordu, örneğin orijinal Zombi'nin Tivoli Sineması St. Louis'teki galasına katılmıştı. 12 yaşındayken 8 mm kamera ile evlerinin yakınındaki korulukta kardeşleriyle zombi filmleri çekiyordu.

Gunn ve kardeşleri Cizvit St. Louis University High School'a gittiler ve Gunn buradan 1984'te mezun oldu. Saint Louis Üniversitesi'nde Bachelor of Arts derecesini tamamladı. Saint Louis Üniversitesi'nde okurken Gunn üniversitenin haftalık öğrenci gazetesi The University News'ta siyasi karikatürler çiziyordu. Gunn üniversite eğitimi sırasında "İki yıllığına Los Angeles'taki Loyola Marymount [Üniversitesi] film okuluna gittim. Ama o zamanlar çok başarısız oldum ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Sonraki yıllarda Columbia Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yüksek lisans programına gittim ama düz yazı üstüne eğitim aldım, film senaristliği üstüne değil" dedi. Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini 1995'te tamamladı.

Gunn film kariyerine 1995'te Troma Entertainment'ta senaryosunu yazdığı bağımsız film Tromeo and Juliet ile başladı. Troma'nın kurucularından ve akıl hocası Lloyd Kaufman ile birlikte çalışırken senaryo yazmayı, film yapımcılığını, yer seçimini, yönetmenliği, filmlerin dağıtımını ve poster tasarımını öğrendi. Çeşitli Troma filmlerine katkı sağladıktan sonra Gunn 200'de Craig Mazin'in yönettiği süper kahraman komedi film The Specials'ın senaryosunu yazdı ve yapımcılığını üstlendi.

JAMES GUNN'IN ÖZEL YAŞAMI

James Gunn, 2000'de oyuncu Jenna Fischer'la evlendi. Çiftin evlilikleri 2008'de sonlandı.

JAMES GUNN'IN FİLMOGRAFİSİ

1996 Tromeo and Juliet

2000 The Specials

2002 Scooby-Doo

2004 Tube

2004 Ölülerin Şafağı

2004 Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı

2004 LolliLove

2006 Slither

2010 SuperEvet

2014 Galaksinin Koruyucuları

2016 The Belko Experiment

2017 Galaksinin Koruyucuları 2

2018 Avengers: Sonsuzluk Savaşı

2019 Avengers: Endgame

2019 Brightburn

2021 The Suicide Squad: İntihar Timi

2021 Duyurulacak Galaksinin Koruyucuları